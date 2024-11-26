Певец Сергей Шнуров заявил, что группа «Ленинград» выпустит еще один альбом. Об этом сообщает ТАСС.

Музыкант не исключает, что «Ленинград» может выпустить еще один альбом. По словам Шнурова, 29 ноября выйдет пластинка «Синяя богиня», для которой он написал слишком много композиций.

«Так как я написал больше песен, чем нужно для альбома, то я начинаю мыслить уже, как их оформить в следующий альбом или снять какие-то новые клипы», — высказался артист.

По словам Сергея, у него много творческих планов. Сейчас он занимается формированием команд для новых проектов и разрабатывает для них сюжеты.

Напомним, осенью 2024 года группа «Ленинград» записала совместный альбом с Дарьей Зотеевой, куда вошли 6 песен: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай Лав Ю», «Русские вперед» и «Рок».

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