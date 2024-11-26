Лолита отменила концерты в регионах после срыва выступления в Ярославле

Певица Лолита Милявская отменила концерты в регионах после попытки срыва выступления в Ярославле. Она ограничила зону своих мероприятий МКАДом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, до конца 2024 года Лолита не собирается выезжать за пределы Москвы. Зато артистка охотно принимает заказы в столице и готова выступить несколько раз за день. За свое выступление Милявская просит 4 млн рублей.

На каждом мероприятии певица требует организовать присутствие скорой помощи и полиции. 61-летняя артистка согласна на концерт, если ее будут охранять сотрудники МВД или лицензированное ЧОП. Цветы на сцену разрешает выносить только по команде.

На данный момент певица не комментировала отмену концертов в регионах.

Ранее сообщалось, что активисты пытаются отменить концерты Лолиты Милявской по всей России. Подробности читайте в этой новости.

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