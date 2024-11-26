«Жалко тратить время»: Сергей Шнуров отказался быть наставником шоу «Голос»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался от участия в качестве наставника в новом сезоне музыкального проекта «Голос». Об этом сообщает ТАСС.

Музыкант подтвердил, что его приглашали вернуться к роли наставника, однако сам Сергей считает, что всех, кого нужно, уже «наставил на путь истинный».

Артист уточнил, что ему стало жалко тратить время на обучение других, а не на собственное творчество.

«Как-то так я, честно говоря, расписался, что мне жалко тратить это время на обучение кого-то другого. Мне хочется самому что-то поделать», — поделился лидер «Ленинграда».

Несмотря на нежелание вернуться в «Голос», Шнуров назвал опыт участия в нем положительным.

«Мне нравилось, да. Бесспорно. Я считаю, что это был очень хороший опыт», — добавил он.

Напомним, в шоу «Голос» Сергей Шнуров выступал наставником дважды — в 7 и 8 сезоне. В 2024 году музыкант стал наставником шоу «Новая Фабрика звезд».

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