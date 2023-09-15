Певец Сергей Шнуров намерен подать в суд на организаторов, отменивших его концерт. Об этом сказано на официальной странице группы «Ленинград» ВКонтакте.

В Лужниках должно было пройти выступление «Ленинграда». Однако внезапно организаторы его отмели, сославшись на «независящие от них причины». По словам Сергея, его удивила произошедшая ситуация: он и его коллектив готовы к концерту. Шнуров отметил, что постарается повлиять на возврат денежных средств поклонникам, купивших билет. Если организаторы выступления этого не сделают, то артист намерен обратиться в суд.

«В случае если организатор не произведет все необходимые возвраты и выплаты, а также в целях защиты деловой репутации группировки «Ленинград», моей личной репутации и исключения повторения подобного, то принято решение об обращении в суд», — высказался артист.

Ранее мы писали о том, что в Москве без объяснения отменили концерт группы «Ленинград». Подробности смотрите в этой статье.

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