«Считала, что ты адекватная»: Погребняк прошлась по внешности Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич посоветовала 34-летней Марии Погребняк сменить стилиста. Об этом сообщает Telegram-канал Светские хроники.

В личном блоге звезда «Универа» обратилась к Марии и прикрепила ее фото. На снимке светская львица запечатлена в черном топе с разрезами и трендовых штанах цвета хаки. Как выяснилось, Погребняк повторила образ Хилькевич. Вот почему та посоветовала Марии сменить стилиста. К слову, спустя некоторое время подруга Ольги Бузовой решила ответить актрисе.

По мнению Погребняк, многие звезды ведут себя слишком самоуверенно, считая, что другие их копируют. Светская львица убеждена: каждый человек имеет право на индивидуальный стиль и надевать то, что нравится.

Кроме того, Мария прокомментировала и личные качества Анны. «Всегда считала, что ты адекватная, но, видимо ошиблась. Стилиста сменю. Смотрю на тебя и вижу, что этот лук и, правда, неудачный», — гневно высказалась Погребняк.

К слову, Хилькевич лишь посмеялась над Погребняк. Актриса не ожидала получить такую реакцию от светской львицы. «Маша, вот это тебя бомбануло», — написала знаменитость.