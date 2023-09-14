В Москве без объяснения отменили концерт группы «Ленинград»

В Москве отменили концерт группы «Ленинград», запланированный на 16 сентября, об этом сообщает «Национальная Служба Новостей».

13 сентября в Сети начали распространять информацию об отмене концерта группы «Ленинград», который должен был состояться в Лужниках. Сначала организаторы выпустили заявление, в котором сообщили о приостановке продажи билетов на выступление.

«Уважаемые зрители! Организатор концерта ООО "Артлайф" приостановил продажу билетов. В связи со сложившейся ситуацией вероятен перенос даты концерта», — сообщал источник.

Позже афиши и анонсы о проведении концерта пропали с сайтов билетных касс. Наконец, как сообщают СМИ, 14 сентября организаторы официально подтвердили отмену выступления. Конкретных причин они не назвали.

Последние полгода Сергей Шнуров вместе с коллективом редко выступает на больших площадках. В медийном поле фронтмен группы появлялся в июле — на матче между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА он спел суперхит «WWW».

Ранее мы писали о том, что в Казахстане объявили об отмене выступлений команды КВН «Камызяки». Юмористам запретили выступать в Астане «ввиду резонансной негативной обратной связи общественности».