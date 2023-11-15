«Я живу в России»: куда пропал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров исчез из социальных сетей и перестал появляться на светских мероприятиях. Появились слухи, что он получает гражданство одной из европейских стран и собирается покинуть Россию. Однако Сергей продолжает работать на своей Родине.

Источники утверждали, что у Шнурова есть недвижимость за рубежом: в Израиле и Швейцарии.

Комментируя такие слухи, лидер группы «Ленинград» заявил, что у него нет недвижимости за рубежом. Он уверил, что не собирается уезжать из России.

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России», — цитирует Шнурова News.ru.

Шнуров отметил, что не разделяет «ущербную» позицию артистов, покинувших Россию в 2022 году. По его словам, возможно, звезды, уехавшие за границу, планируют получить деньги от других правительств.

Ранее мы писали о том, что дочь Шнурова Серафима пострадала во время поездки на такси. Девушка ударилась головой и получила синяк, когда выходила из машины.