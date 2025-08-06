Певец Сергей Лазарев высмеял подтанцовку Татьяны Булановой. В личном блоге он опубликовал видеоролик под песню артистки «Не плачь», в котором участник балета Лазарева демонстративно грустит и мечтает попасть в коллектив Булановой.

«Мои танцоры после трех репетиций в день постановок к новому шоу», - подписал шуточное видео Сергей.

Напомним, подтанцовка Булановой стала мемом после того, как видео с одного из концертов певицы попало в Сеть. На кадрах артисты на заднем плане лениво выполняли незамысловатые движения руками под хиты исполнительницы.

После этого менеджер Булановой заявил, что она рассматривает возможность расширения своей команды. Он пояснил, что рассмешившие Сеть танцоры уже 25 лет работают с Татьяной. Но не исключено, что Буланова захочет нанять более молодых артистов.

Ранее один из танцоров певицы Дмитрий Берегуля ответил на критику своего выступления. Он заверил, что коллектив знаменитости не нуждается в современных танцах, а о «мимолетном хайпе» скоро все забудут. Дмитрий добавил, что спокойно относится к шуткам в Сети и не собирается тягаться с молодыми танцорами, поскольку и так «себя нормально чувствует».