Татьяна Буланова планирует расширить подтанцовку после вирусных роликов в Сети

Менеджер певицы Татьяны Булановой рассказал, что она рассматривает возможность расширения своей команды после того, как ее танцоры стали популярны в Сети. Пользователи распространили ролики, в которых артисты на заднем плане выполняли незамысловатые движения под хиты исполнительницы. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Подтанцовка Булановой за последние дни стала популярнее нее самой. Поклонникам певицы понравилось, как участники ее балета ведут себя во время концертов. И теперь многие приходят на выступления Татьяны даже не ради нее, а чтобы заснять танцоров.

Менеджер вокалистки признался, что набравшие популярность в Сети люди уже 25 лет работают с Татьяной. Но не исключено, что Буланова захочет набрать новых молодых танцоров в команду. Однако пока кастинг ждать не стоит. Сейчас у артистов очень загруженный гастрольный график.

Напомним, что Татьяна Буланова этим летом догнала по популярности Надежду Кадышеву. Сама певица признавалась, что не удивлена интересом молодежи к своему творчеству, так как музыка 90-х и нулевых сейчас часто используется в фильмах и сериалах.

Ранее Анастасия Волочкова назвала «полной дичью» номер Татьяны Булановой с подтанцовкой.