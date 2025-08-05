«Такой хайп получился»: танцор Булановой ответил на критику своей хореографии
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Один из танцоров Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля ответил на критику своего выступления после завирусившегося видео в Сети. Артист пояснил, что коллектив знаменитости не нуждается в современных танцах.
По словам Берегули, коллектив звезды словил «мимолетный хайп», и скоро о них все забудут. Дмитрий добавил, что спокойно относится к шуткам в Сети и не собирается тягаться с молодыми танцорами, поскольку и так «себя нормально чувствуют».
Завирусившийся в интернете ролик, считает Дмитрий, был вырван из контекста.
«Взят, на мой взгляд, самый неудачный момент. Ну, такой хайп получился. Почему бы и нет? Мы на это с позитивом смотрим, мы не обижаемся», — приводит слова танцора Газета.Ru.
Берегуля поделился, что сейчас коллектив очень много гастролирует: артисты сильно устают и порой могут «подрасслабиться на сцене». При этом Дмитрий не просто танцор — он еще заводит публику «кричалками» и речитативами.
Артист уверен: существующую хореографию не нужно менять. Дмитрий считает, что коллектив делает свою работу хорошо и на собирается «тягаться с молодежью», внедряя «ультра-современные танцы».
Напомним, исполнительница хита «Ясный мой свет» допускает возможность расширения своей команды после того, как ее танцоры стали популярны в Сети.