«Такой хайп получился»: танцор Булановой ответил на критику своей хореографии

Один из танцоров Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля ответил на критику своего выступления после завирусившегося видео в Сети. Артист пояснил, что коллектив знаменитости не нуждается в современных танцах.

По словам Берегули, коллектив звезды словил «мимолетный хайп», и скоро о них все забудут. Дмитрий добавил, что спокойно относится к шуткам в Сети и не собирается тягаться с молодыми танцорами, поскольку и так «себя нормально чувствуют».

Завирусившийся в интернете ролик, считает Дмитрий, был вырван из контекста.

«Взят, на мой взгляд, самый неудачный момент. Ну, такой хайп получился. Почему бы и нет? Мы на это с позитивом смотрим, мы не обижаемся», — приводит слова танцора Газета.Ru.

Берегуля поделился, что сейчас коллектив очень много гастролирует: артисты сильно устают и порой могут «подрасслабиться на сцене». При этом Дмитрий не просто танцор — он еще заводит публику «кричалками» и речитативами.

Артист уверен: существующую хореографию не нужно менять. Дмитрий считает, что коллектив делает свою работу хорошо и на собирается «тягаться с молодежью», внедряя «ультра-современные танцы».

Напомним, исполнительница хита «Ясный мой свет» допускает возможность расширения своей команды после того, как ее танцоры стали популярны в Сети.