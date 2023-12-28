Певец Сергей Лазарев рассказал, о чем попросил бы Деда Мороза

Популярный певец Сергей Лазарев признался, что пожелал бы на Новый год хороших новостей для граждан России. Слова артиста приводит «Жара».

«Я, честно, хотел бы попросить хороших новостей для всех нас. Я хотел бы попросить, чтобы было больше добра, позитива, чтобы люди не злились друг на друга», - заявил музыкант.

Лазарев подчеркнул, что подобное желание в настоящий момент должно быть у всех. В частности, исполнитель пожелал людям не искать негатив и дарить исключительно позитив друг другу.

Стоит отметить, что недавно Лазарев стал участником громкого скандала. Так, певец отказал балерине Анастасии Волочковой в просьбе сделать совместное фото на красной дорожке музыкальной премии «Золотой граммофон». При этом с другими коллегами по сцене, например, с Филиппом Киркоровым, музыкант охотно фотографировался.

Позднее танцовщица прокомментировала резонансную ситуацию на ковровой дорожке и нецензурно высказалась в адрес певца. По мнению Волочковой, другие артисты завидуют ее успеху.