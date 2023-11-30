Сергей Лазарев отказался делать совместное фото с Волочковой на красной дорожке

Известный певец Сергей Лазарев отказал балерине Анастасии Волочковой в просьбе сделать совместное фото на красной дорожке музыкальной премии «Золотой граммофон». Об этом сообщает корреспондент издания «Страсти».

Уточняется, что танцовщица оказалась на ковровой дорожке в одно время с музыкантом и изъявила желание сделать с ним совместное фото. Однако Лазарев отказался от этой идеи, причем сделал это на глазах у журналистов, тем самым унизив Волочкову.

«Я вышел на дорожку сфотографироваться и быстро подготовиться к номеру... Не было возможности сфотографироваться со всеми», - объяснил свой поступок певец.

При этом на красной дорожке Лазарев не отказал в аналогичной просьбе коллеге Филиппу Киркорову. Артист аргументировал это тем, что Киркоров «успел».

Ранее Сергей Лазарев выразил недовольство итогами «Золотого граммофона». Выяснилось, что исполнитель хотел получить две награды, но в итоге забрал лишь одну.