Анастасия Волочкова обматерила Лазарева после его поведения на красной дорожке

Анастасия Волочкова обматерила Сергея Лазарева после его поведения на красной дорожке. Об этом сообщает издание Super.ru.

В Москве состоялась премия «Золотой граммофон». Мероприятия посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Волочкова. Во время красной дорожки с балериной произошел неприятный случай. Анастасия попросила у Сергея Лазарева совместное фото, однако певец публично отказал ей. В беседе с журналистами Волочкова прокомментировала ситуацию.

Балерина нецензурно высказалась в адрес певца. По мнению Анастасии, звезды шоу-бизнеса завидуют ее успеху. Волочкова отметила, что техническое оснащение ее шоу лучше, чем у Сергея.

«Знаете, не могут мне просто простить артисты. Если от этой всей истории шоу-бизнеса отнимете мишуру, увидите крах, они останутся голыми королями», — высказалась знаменитость.

Волочкова отметила, что Лазарев не в первый раз ее избегает. По воспоминаниям балерины, она поддерживала певца во время «Евровидения», но он попросил вырезать этот момент из эфира.

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