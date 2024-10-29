Певец Роман Архипов назвал возвращение Леонтьева на сцену мужественным поступком

Певец Роман Архипов назвал возвращение Валерия Леонтьева на сцену мужественным поступком. Об этом сообщает NEWS.ru.

По данным СМИ, Валерий Леонтьев намерен вернуться на сцену после долгой паузы. Роман Архипов считает, что публика с интересом ждет его возвращения.

«Безусловно, артист большой и яркий, талантливый певец, хороший. То, что возвращается, — это здорово. Когда артист возвращается, значит это кому-то нужно, нужно зрителям», — высказался Роман.

Певец отметил, что Леонтьев — «уже давно не молодой человек», поэтому он считает возвращение коллеги мужественным поступком.

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