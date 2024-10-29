Валя Карнавал отреагировала на критику Тарасовой в «Ледниковом периоде»

Валя Карнавал заявила, что ее не злит критика Татьяны Тарасовой в «Ледниковом периоде». Об этом сообщает Sport24.

В Москве прошли съемки нового выпуска «Ледникового периода», в котором принимают участие как звезды, так и профессиональные спортсмены. На прошедших съемках Валя Карнавал и Никита Кацалапов представили номер, который был раскритикован жюри. Татьяна Навка, Максим Траньков указали блогерше на отсутствие техники в катании, но жестче всех высказалась Татьяна Тарасова.

«Когда нет техники, любые твои отыгрывания выглядят смешно. Нужно улучшать технику, чтобы выражать то, что чувствуешь», — заявила Тарасова.

Блогерша отметила, что ее не злит критика. Более того, она отметила, что с интересом слушает комментарии судей.

«Если бы меня так жестко критиковали в делах, которыми я постоянно занимаюсь, я бы разозлилась. А здесь мне интересно слушать каждый комментарий. Я буду работать над собой, я боец», — резюмировала знаменитость.

Ранее Валя Карнавал устроила истерику на съемках «Ледникового периода». Подробности читайте в этой новости.