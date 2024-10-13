«Почему я должна быть не рада?»: Лолита высказалась о возвращении Валерия Леонтьева в Россию

Недавно стало известно, что певец Валерий Леонтьев вернется в Россию из США. Сообщалось, что после заявления о завершении карьеры артист выступит на юбилейных концертах композитора Игоря Крутого. Певица Лолита Милявская высказалась о возвращении коллеги в страну на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце, передает Kp.ru.

Лолита призналась, что рада тому, что Валерий Леонтьев приедет в Россию, и назвала его «человеком-эпохой».

«Рада, конечно. Почему я должна быть не рада? С поцелуями к человеку, который является эпохой. И одним из первых лучших музыкантов в эпоху СССР. Человек, который своими ручками шил костюмы по ночам, танцевал на табуретке, потому что телевидение не разрешало двигаться», — заявила певица.

Артистка восхитилась свободой и смелостью коллеги, который во времена СССР не боялся «носить какие-то рукава, использовать блестки».

«Все мы зрители. И вот такие, включая моих родственников старших, хотели видеть вот этого свободного человека, который пел „Там, в сентябре“, носил какие-то рукава, использовал блестки. Он ездил со швейной машинкой, и когда было безумие среди его поклонников, он заходил в номер и всю ночь шил костюмы себе и членам коллектива. Вот такой Валерий Леонтьев», — отметила Лолита.

Певица Зара также обрадовалась новости о возвращении Валерия Леонтьева в Россию. Знаменитость назвала артиста «легендой» и заявила, что таких людей, как он, нужно беречь.

Напомним, этой осенью в СМИ появилась информация о том, что Валерий Леонтьев готовится выйти на сцену после заявления о завершении карьеры. Как уточнялось, певец примет участие в юбилейных концертах своего друга Игоря Крутого. Позднее сам композитор подтвердил, что артист выступит на сцене в рамках его творческих вечеров в ноябре.

Ранее мы писали о том, что объявивший о завершении карьеры Валерий Леонтьев вернулся из США в Москву ради корпоратива.