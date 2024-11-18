Певец Политов заявил, что Владимир Левкин был бодрым на последней встрече

Певец Владимир Политов заявил, что Владимир Левкин был бодрым на последней встрече. Об этом сообщает The Voice.

17 ноября стало известно о смерти Владимира Левкина, которого доставили в реанимацию с диагнозом «лейкоз». Политов признался, что в последний раз общался с коллегой в июне в день его рождения.

«На тот момент он был нормально, держался бодрячком», — признался артист.

Владимир не считает, что насыщенный график Левкина мог повлиять на его здоровье. По словам артиста, умерший был активным и жизнерадостным человеком.

«Рак не проходит бесследно. Я не эксперт, точно не могу вам сказать. Он был человеком глубоко творческим, со своими творческими амбициями, у него была куча планов, он был очень целеустремленным», — высказался Политов.

Напомним, в 2003 году певцу диагностировали рак лимфатической системы.

Ранее сообщалось, что похороны и прощание с Владимиром Левкиным пройдут 19 ноября. Подробности читайте в этой новости.

Также была названа возможная причина смерти режиссера Александра Панкратова.