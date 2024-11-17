«Грустно было на него смотреть»: назвала возможная причина смерти режиссера Александра Панкратова

На 79-м году жизни скончался режиссер и оператор Александр Панкратов. Причины смерти автора мультфильма «Голубой щенок» не раскрываются. Артист Александр Панкратов-Черный рассказал, что его тезку «выбил из колеи» инсульт.

В последние годы жизни Панкратов ничего не снимал. Последний его фильм «Путешествие автостопом» вышел в 2009 году.

По словам Панратова-Черного, режиссер пережил инсульт, который серьезно отразился на его здоровье. Поэтому Панкратов ничего не снимал и всех сторонился. Последний раз артист виделся с тезкой на прощании с Эдуардом Володарским — туда режиссер пришел с тростью из-за проблем с ногой.

«Саша пришел с тростью, после инсульта были проблемы с ногой. Грустно было на него смотреть», — приводит слова Панкратова-Черного mk.ru.

Актер отметил, что Панкратову не везло в личной жизни из-за излишней скромности и робости. Однажды режиссер влюбился в Ларису Удовиченко, но не мог признаться ей в чувствах. В итоге они все-таки поженились, но через месяц расстались.

Любили тезки и вместе посмеяться из-за путаницы в их именах. Режиссер всегда шутил, что Панкратов-Черный сделал его «белым человеком», а он его — «черным».

Александр Панкратов умер 15 ноября. Прощание с ним и похороны пройдут 18 ноября на Востряковском кладбище.