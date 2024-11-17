Названа дата прощания и похорон экс-солиста «На-На» Левкина

Концертный директор экс-солиста «На-На» Владимира Левкина Александр Зыкин рассказал о дате прощания и похорон с артистом. Траурная церемония запланирована на вторник, 19 ноября.

Об этом Зыкин сообщил в разговоре с РИА Новости. Прощание и похороны планируется провести в один день, 19 ноября.

Место церемонии прощания и похорон станет известно позднее, уточнил директор знаменитости.

17 ноября жена Владимира Левкина сообщила о смерти артиста. Коллеги по шоу-бизнесу и фанаты звезды до сих пор не могут в это поверить. По предварительным данным, артист скончался из-за рецидива рака, который у него выявили еще в 2003 году.

Владимир Левкин выступал в составе группы «На-На» с 1989 по 1998 годы. После певец начал строить сольную карьеру.

Звезды начали высказывать соболезнования по поводу смерти артиста в социальных сетях. Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала в соцсетях, что встретилась с Левкиным 10 ноября на премьере своего фильма. До последних дней певец оставался активным, посещал множество мероприятий и даже дал сольный концерт.