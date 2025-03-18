Певец Павлиашвили признался, что часть гонорара тратит на благотворительность

Известный певец Сосо Павлиашвили высказался о своих «скромных» гонорарах. Его слова приводит Kp.ru.

Музыкант признался, что деньги приходят и уходят. Павлиашвили уточнил, что устанавливает низкие цены на свои выступления, чтобы каждый смог послушать музыку и получить позитивные эмоции. Исполнитель подчеркнул, что часть гонорара жертвует на благотворительность. Он помогает голодающим и нуждающимся в лечении. Также часть суммы певец отдает на постройку церквей.

«Каждый мой зритель в этом участвует. Поэтому не надо быть жадным: «Жадность фраера сгубила». Ну а если моим коллегам дают большие деньги, дай бог им здоровья, значит, они это заслуживают», — поделился певец.

Ранее Сосо Павлиашвили опроверг слухи о том, что отказывался от концерта и встречи с диаспорами и рестораторами. Исполнитель показал гримерку и раскрыл свой райдер. В него входит чайник, чай, мед, орехи, овощи, нарезка, сыр и вино за 3-4 тысячи рублей.

Также Сосо Павлиашвили высказался о поступках настоящего мужчины.