Певец Сосо Павлиашвили заявил, что настоящий мужчина должен осчастливить женщину

Грузинский и российский певец Сосо Павлиашвили высказался о поступках настоящего мужчины. Его слова приводит 78.ru.

По мнению музыканта, каждый настоящий мужчина должен осчастливить хоть одну женщину.

«Осчастливить хоть одну женщину. Это самое главное. Бог может нам простит какие-то грехи. Я за бога говорить не могу, но я очень надеюсь», — высказался артист.

Исполнитель также назвал секрет правильного воспитания детей. Павлиашвили уточнил, что все идет из семьи — дети смотрят на родителей и следуют их примеру.

«Личный пример, это ваши отношения. Как у меня личный пример — отношения моих родителей. Все идет от родителей к детям, все начинается в гнезде. А потом они вылетают, с тем что ты заложил в них в гнезде», — поделился певец.

Ранее Сосо Павлиашвили высказался о своем райдере и отказе выпивать с диаспорами.