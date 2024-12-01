«Я устал от этого»: Сосо Павлиашвили о своем райдере и отказе выпивать с диаспорами

Певец Сосо Павлиашвили прокомментировал появившийся в сети райдер и заявил, что никогда не просил организаторов оставлять в гримерке вино за 40 тысяч рублей.

Певец опубликовал в своем блоге видеоролик из гримерки, в котором показал, что на столе стоит чайник, чай, мед, орехи, овощи, нарезка, сыр и бутылка вина.

«Обыкновенное белое вино, которое стоит 3-4 тысячи. Вино стоит для гостей. Никогда из-за райдера я не отказывался от концерта, от встречи с людьми. Если я не иду пить водку, то это потому, что мне уже не нравится и я устал от этого. Я просто не пью», - заверил Сосо, добавив, что его уже начали оскорблять из-за недостоверных слухов.

Прокомментировал Павлиашвили и требование о предоставлении ему микроавтобуса с водителем. Он подчеркнул, что ему с командой не Bentley или Rolls-Royce нужен.

«А как я должен ездить из аэропорта в гостиницу? Такси ловить?» - возмутился артист.

Ранее сообщалось, что Сосо Павлиашвили перед началом новогодних праздников поднял ценник на корпоративы на 10% - до 2 миллионов рублей. При этом организаторам корпоратива запрещается предлагать 60-летнему артисту посидеть за столом и выпить с рестораторами и представителями диаспор.