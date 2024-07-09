Певец Олег Газманов призвал поклонников к флешмобу после блокировки на YouTube. Артист обратился к своим слушателям в Telegram-канале.

В июле 2024 года YouTube заблокировал каналы Григория Лепса, Олега Газманова и Полины Гагариной. 9 июля Олег обратился к поклонникам и попросил их поддержки. Он предложил скачать клип на песню «Русский мир» и разместить его на площадке.

«Надеюсь на вашу поддержку! Пусть этот флешмоб будет нашим залпом по нашим недругам. Эту песню не задушишь, не убьёшь!» — высказался артист.

По словам Олега, он может ответить на блокировку только новым клипом на песню в рок-версии.

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