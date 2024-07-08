НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 июля 2024, 11:28
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«Нас не запугать и не сломать»: Лепс, Газманов и SHAMAN ответили на санкции ЕС совместным фото

Певцы Лепс, Газманов и SHAMAN показали совместное фото в ответ на санкции ЕС.
«Нас не запугать и не сломать»: Лепс, Газманов и SHAMAN ответили на санкции ЕС совместным фото

© Starface.ru

Певцы Григорий Лепс, Олег Газманов и SHAMAN ответили на санкции ЕС. В Сети появилось их совместное фото.

В личном блоге исполнитель хита «Я русский» опубликовал снимок с коллегами. Напомним, что недавно YouTube заблокировал их каналы на сервисе.

«Привет, Россия! Представляем вам трио «Неудержимые». Никакими санкциями и блокировками нас не запугать и не сломать. Пели, поем и будем петь о России!» - заявил SHAMAN.

«Нас не запугать и не сломать»: Лепс, Газманов и SHAMAN ответили на санкции ЕС совместным фото

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, на блокировку YouTube-каналов российских артистов отреагировал и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Он заявил, что это «вражеская американская платформа», которую не нужно спонсировать. Певец призвал развивать Rutube.

Ранее певец SHAMAN впервые рассказал о проблемах со здоровьем. Он признался, что у него еще в детстве пропала острота слуха. Произошло это после того, как он переболел отитом.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Певец Шаман
Григорий Лепс
Олег Газманов
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