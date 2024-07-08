«Нас не запугать и не сломать»: Лепс, Газманов и SHAMAN ответили на санкции ЕС совместным фото

Певцы Григорий Лепс, Олег Газманов и SHAMAN ответили на санкции ЕС. В Сети появилось их совместное фото.

В личном блоге исполнитель хита «Я русский» опубликовал снимок с коллегами. Напомним, что недавно YouTube заблокировал их каналы на сервисе.

«Привет, Россия! Представляем вам трио «Неудержимые». Никакими санкциями и блокировками нас не запугать и не сломать. Пели, поем и будем петь о России!» - заявил SHAMAN.