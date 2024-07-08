«Нас не запугать и не сломать»: Лепс, Газманов и SHAMAN ответили на санкции ЕС совместным фото
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Певцы Григорий Лепс, Олег Газманов и SHAMAN ответили на санкции ЕС. В Сети появилось их совместное фото.
В личном блоге исполнитель хита «Я русский» опубликовал снимок с коллегами. Напомним, что недавно YouTube заблокировал их каналы на сервисе.
«Привет, Россия! Представляем вам трио «Неудержимые». Никакими санкциями и блокировками нас не запугать и не сломать. Пели, поем и будем петь о России!» - заявил SHAMAN.
К слову, на блокировку YouTube-каналов российских артистов отреагировал и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Он заявил, что это «вражеская американская платформа», которую не нужно спонсировать. Певец призвал развивать Rutube.
Ранее певец SHAMAN впервые рассказал о проблемах со здоровьем. Он признался, что у него еще в детстве пропала острота слуха. Произошло это после того, как он переболел отитом.