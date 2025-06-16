«Его очень любят высокопоставленные люди»: сколько зарабатывает Николай Басков
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Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» раскрыл, сколько получает за выступления Николай Басков. Он назвал певца замечательным артистом и профессиональным ведущим, с которым легко работать.
«Николай очень легкий на подъем, легкий на сотрудничество. Яркая личность, безусловно, золотой голос России», – отметил продюсер.
Дворцов озвучил сумму за концерт, но подчеркнул, что певец мог поднять цену.
«У него корпоратив стоит 6 миллионов рублей. Помню, мы с ребятами заказывали его на свой корпоратив. Его зовут и на закрытые выступления, и на открытые. Его очень любят высокопоставленные люди. Он славится везде. Я его очень ценю как артиста и могу отметить, что он немногий из нашей эстрады, кто всегда благодарен организаторам», – добавил Сергей.