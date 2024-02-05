Певец Николай Басков отказался от предложения сделать ребенка богатой поклоннице. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!».

В эфире передачи Басков рассказал о преследовании поклонницы. Как выяснилось, женщина мечтала о рождении ребенка от певца. По словам Николая, фанатка его «сильно прессовала». Подобное поведение он назвал «помешательством».

«Я отмазался. Сказал, что с брюнетками у меня не очень. Она была готова перекраситься. Мне кажется, это было какое-то помешательство», — сообщил артист.

По словам Николая, ему до сих пор поступают странные предложения от поклонниц.

«Меня ловили в городах после мероприятий, в ресторанах и гостиницах», — пожаловался Басков.

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