Николай Басков раскритиковал Сергея Лазарева в эфире федерального телеканала

Певец Сергей Лазарев снова присоединился к проекту «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1» и сразу же попал в неловкую ситуацию из-за своего яркого образа.

На необычный пиджак коллеги по сцене, украшенный разноцветными елочными игрушками, обратил внимание Николай Басков. Он решил подшутить над образом Лазарева со сцены.

«Мне кажется, ты даже елку не разобрал. Она на тебе еще», — обратился Басков к Лазареву и рассмеялся.

В ответ певец раскритиковал костюм Баскова, украшенный стразами.

Артисты часто подшучивают друг над другом в рамках проекта. Взаимные колкости веселят зрителей, однако есть и те, кто считает, что между ними действительно существует неприязнь, пишет ОСН.

Ранее 40-летний певец Сергей Лазарев назвал футболиста Лионеля Месси своим близнецом.