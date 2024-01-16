Невестка Пугачевой решила зарабатывать на русских вечеринках в США

Модель Алена Краснова, которая вышла замуж за внука российской певицы Аллы Пугачевой Никиту Преснякова, нашла необычный способ заработка в США. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным источника, избранница Преснякова начала организовывать мероприятия в Лос-Анджелесе. Девушка устраивает модные вечеринки, которые рассчитаны в основном на эмигрантов из России. Цена билета на подобное мероприятие составляет от 100 до 450 долларов.

Отмечается, что одна из вечеринок Красновой прошла в преддверии Нового года. Ее препати состоялось в вагоне метро, куда участницы мероприятия заявились с красной икрой и шампанским.

По слухам, сейчас невестка Пугачевой занимается подготовкой вечеринки в стиле «Матрица».

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева решила прислать венок на похороны худрука Малого театра Юрия Соломина.

Также продюсер Евгений Кобылянский усомнился, что Пугачева поможет певцу Филиппу Киркорову при отъезде из РФ.