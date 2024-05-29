Певец Никита Пресняков посетил «голый» день рождения актрисы Евы Эльфи в США. Никита поделился кадрами с торжества в личном блоге.

На днях Пресняков и его избранница посетили мероприятие в стиле «голой» вечеринки. Актриса Ева Эльфи устроила праздник в честь дня рождения. Она позвала близких друзей в загородный дом, расположенный в национальном парке Джошуа-Три.

Гости выбрали наряды, соответствующие тематике вечеринки. Так, например, избранница Никиты надела прозрачные кружевные брюки и короткий топ. Сам певец отдал предпочтение более скромному образу: он надел белую рубашку и брюки.

«Классную, конечно, тусовку замутила Ева», — поделилась впечатлениями возлюбленная Преснякова.

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