Певец Митя Фомин признался, что потратил на новые виниры и коронки 3 млн рублей

Певец Митя Фомин признался, что потратил на виниры и коронки 3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Москве состоялось светское мероприятие, на которое Митя пришел с незнакомкой, оказавшейся его стоматологом. В беседе с журналистами артист похвастался новой белоснежной улыбкой. Как выяснилось, недавно Фомин установил виниры и коронки, общая стоимость которых составляет 2,5 — 3 млн рублей.

«Я люблю кусаться, поэтому периодически обновляю зубы. Посмотрите, пожалуйста», — высказался певец.

Несмотря на многомиллионную сумму, артист не жалеет о тратах. Более того, он убежден, что в современном мире большие цены на все: на квартиру, мебель и даже любовь.

«Я прошу прощения. Мне кажется, что цены на мебель, однушки и любовь большие. Жить стало дорого. Если хотите жить долго, то нужно инвестировать в свое здоровье», — резюмировал он.

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