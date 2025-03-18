Митя Фомин рассказал, что «вышел из болезни» и ездит по всем делам на велосипеде

Певец Митя Фомин на гала-вечере премии Prix d'Excellence de la Beauté 2025 рассказал, что «вышел из болезни» и много времени проводит на свежем воздухе. Музыкант стал по всем делам ездить на велосипеде для экономии времени. Подробностями он поделился с корреспондентом сайта «Страсти».

На мероприятии в Театре на Малой Бронной у певца спросили, чем он вдохновляется сейчас.