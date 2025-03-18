Митя Фомин рассказал, что «вышел из болезни» и ездит по всем делам на велосипеде
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Певец Митя Фомин на гала-вечере премии Prix d'Excellence de la Beauté 2025 рассказал, что «вышел из болезни» и много времени проводит на свежем воздухе. Музыкант стал по всем делам ездить на велосипеде для экономии времени. Подробностями он поделился с корреспондентом сайта «Страсти».
На мероприятии в Театре на Малой Бронной у певца спросили, чем он вдохновляется сейчас.
«Для меня вдохновение весна. Я вышел из болезни, и вдруг все расцвело яркими красками. Очень много времени провожу на свежем воздухе, практически все время езжу на велосипеде по всем делам, несмотря на то, что у меня есть автомобиль. Получаю удовольствие от скорости, ветра, свежести», - поделился Фомин.
Он отказался называть себя велогонщиком. Фомин объяснил, почему пересел на велосипед: «Экономлю время и не стою в пробках, вижу, как расцветает город».
Певец выбрал для гала-ужина необычный наряд с папахой. Оказалось, что образы ему приносят стилисты.
«Ничего нет удивительного. Есть стилисты, которые приносят одежду. Сегодня был этот случай. Мой стилист Зотова Даша принесла мне образ от русских дизайнеров, и мы разбавили тем, что есть в моем гардеробе», - отметил Фомин.