43-летний певец Дима Билан оглох на одно ухо после съемок клипа под дождем

Певец Дима Билан пожаловался на проблемы, с которыми столкнулся после съемок нового клипа. По его признанию, он оглох на одно ухо. Сейчас артист не слышит высокие звуки.

На презентации клипа Дима поделился, что работа над роликом стала для него настоящим испытанием. Дело в том, что они снимали под искусственным дождем, и артисту приходилось проводить под струями воды по несколько часов. В результате пострадали его уши.

«Я оглох! Мне затекло в уши. По сей день не слышит ухо. Процентов на 90 я не слышу всякие высокие звуки», - цитирует слова Димы StarHit.

Также Билан рассказал о трудном периоде своей жизни, когда даже хотел бросить карьеру на сцене. Оказалось, что в депрессии он был уже в далеком 2010 году. Тогда певец почувствовал на себе, как тяжела бывает слава. Поклонники не давали ему прохода, и он сходил от этого с ума.

«Я уже сам от себя устал: куда ни повернешься, везде Дима Билан», - признался артист.

В итоге из профессии Дима все-таки не ушел. По его словам, во многом ему помогли сделать выбор в пользу творчества преданные фанаты.

Ранее Дима Билан рассказал, что подхватил ротавирусную инфекцию.