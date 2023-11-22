Певец Лев Лещенко выступил на концерте в военном госпитале в Наро-Фоминске. Об этом сообщает издание ТАСС.

21 ноября 2023 года в Наро-Фоминске состоялся концерт агитбригады «Русского радио». На мероприятии выступили многие именитые артисты. Речь идет про Дениса Майданов, Льва Лещенко и Елену Север. Музыканты исполнили популярные песни и пообщались с пациентами, которые находятся в медицинском учреждении. Также они побывали в палатах и поддержали тех, кто не смог попасть в концертный зал из-за плохого самочувствия.

По информации источника, «Русское радио» привезло в госпиталь гуманитарную помощь, в том числе телевизоры, компьютеры и т.д.

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