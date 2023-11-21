Лев Лещенко заявил, что «Голубые огоньки» собираются по письмам телезрителей

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, по какому принципу приглашают исполнителей на новогодние «Голубые огоньки». Он заверил, что при выборе артистов в первую очередь учитывается мнение телезрителей.

Так Лещенко ответил писателю Захару Прилепину, заявившему, что устоявшаяся за годы система отбора не дает молодым исполнителям попасть в новогодние программы.

«Люди сто раз говорили, что «Голубые огоньки» собираются по письмам зрителей. В прошлом году они прислали много писем на телевидение. «Огоньки» составляются по рейтингам», - сказал Лещенко в беседе с Абзацем.

Он подчеркнул, что артисты с именем уже давно заработали свои деньги, поэтому дело совсем не в гонорарах. Как признался певец, в этом году он появится в новогоднюю ночь на НТВ и телеканале «Россия». Кроме того, запланировано его участие в новогоднем концерте на Первом канале.

Ранее мы писали, что в Москве начались съемки «Голубых огоньков» со знаменитостями. За выступления им не заплатят из-за того, что участие в прайм-тайм на праздники считается очень престижным.