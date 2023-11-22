56-летний режиссер Федор Бондарчук вышел в свет с сыном от первого брака. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В Москве состоялась презентация нового сезона телеканала СТС. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Бондарчук. Федор вновь вышел в свет без супруги Паулины Андреевой. Несмотря на это, минувшим вечером он не был одинок. Компанию режиссеру на мероприятии составил сын Сергей от первого брака. Для выхода в свет Бондарчук выбрал лаконичный образ. Он отдал предпочтение черной рубашке, брюкам и серому шарфу.

В новом сезоне на канале СТС выйдет сериал «Из поморов мы», продюсером которого выступил Федор. Главную роль в кинокартине сыграл Павел Деревянко.

Ранее психолог Алена Макарова определила по мимике Бондарчука, с какой женой он счастливее. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 56-летний телеведущий Дмитрий Нагиев возвращается на ТВ после годовой паузы.