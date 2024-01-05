Певец Леонид Агутин сообщил об отъезде из России после проблем со здоровьем

Известный певец и композитор Леонид Агутин анонсировал гастроли за пределами России. Соответствующий пост появился в микроблоге звезды.

Как признался музыкант, который после начала СВО остался на родине и не стал делать каких-либо публичных заявлений на политические темы, он вынужден на некоторое время покинуть Россию. Причиной отъезда артиста стало запланированное выступление в крупнейшем городе ОАЭ Дубае уже сегодня, 5 января.

Агутин подчеркнул, что приложил максимум усилий для того, чтобы восстановиться после недавних проблем со здоровьем и дать концерт для ожидающих его поклонников.

Стоит отметить, что в начале декабря минувшего года Агутина экстренно госпитализировали в Москве. В ходе осмотра медики диагностировали ему тромбоз глубоких вен, после чего провели операцию по удалению тромба. Исполнитель хита «На сиреневой луне» был вынужден пройти лечение, предварительно отменив ряд концертов и корпоративов.

Также сообщалось, что дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум прилетела в Россию, чтобы познакомить родителей с новым парнем.