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13:09, 04 января 2024
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Дочь Варум и Агутина прилетела в Россию, чтобы познакомить родителей с новым парнем

Дочь Агутина и Варум нашла нужным вернуться в Россию с новым бойфрендом.

Дочь Варум и Агутина прилетела в Россию, чтобы познакомить родителей с новым парнем

© Starface.ru

Дочь артистов Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета живет в США. Но впервые за долгое время девушка решила навестить родителей и приехала в Россию с новым возлюбленным.

Возлюбленного Елизавета показала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Ее избранником стал длинноволосый музыкант по имени Джон. По-видимому, она прилетела, чтобы познакомить родителей со своим бойфрендом.

Прошлый Новый год дочь артистов встретила с рок-музыкантом Кайлом Флинком, но пара рассталась. Елизавета не рассказывала подробности их разрыва.

В одном из интервью Агутин говорил, что ему достаточно сложно угодить, но он готов принять любой выбор своей дочери.

Напомним, заслуженная артистка России Анжелика Варум в последнее время практически не появляется на публике. О том, почему певица не выходит в свет, можете прочитать в этой статье.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Анжелика Варум
Леонид Агутин
дочь
знаменитости
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