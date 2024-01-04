Дочь Варум и Агутина прилетела в Россию, чтобы познакомить родителей с новым парнем

Дочь артистов Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета живет в США. Но впервые за долгое время девушка решила навестить родителей и приехала в Россию с новым возлюбленным.

Возлюбленного Елизавета показала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Ее избранником стал длинноволосый музыкант по имени Джон. По-видимому, она прилетела, чтобы познакомить родителей со своим бойфрендом.

Прошлый Новый год дочь артистов встретила с рок-музыкантом Кайлом Флинком, но пара рассталась. Елизавета не рассказывала подробности их разрыва.

В одном из интервью Агутин говорил, что ему достаточно сложно угодить, но он готов принять любой выбор своей дочери.

Напомним, заслуженная артистка России Анжелика Варум в последнее время практически не появляется на публике. О том, почему певица не выходит в свет, можете прочитать в этой статье.