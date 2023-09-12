Певец Ираклий Пирцхалава живет по соседству с экс-супругой после развода

Певец Ираклий Пирцхалава живет по соседству с бывшей женой после развода. Артист поделился откровением с МУЗ-ТВ.

В 2014 году певец развелся с моделью Софьей Гребенщиковой. За время брака они успели стать родителями двоих сыновей. Исполнителю хита «Лондон-Париж» удалось сохранить дружбу с экс-избранницей. Вот почему он считает ее «родным человеком» и живет с ней по соседству в Грузии. Как выяснилось, знаменитости пошли на такой шаг по просьбе детей.

«Мы живем по соседству и по договоренностям. Когда я уехал в Испанию, дети поехали со мной. В Грузии мы живем вместе в одном городе», — высказался Ираклий.

Несмотря на хорошие отношения с Софьей, певец признался, что между ними зачастую происходят ссоры. Артист относится к конфликтам по-философски и считает, что «никто не застрахован от ошибок». Вот почему он быстро отходит и идет на примирение.

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