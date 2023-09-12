Журналисты выяснили, чем занимается 56-летний Дмитрий Нагиев после ухода с ТВ. Об этом сообщает портал News.ru.

Когда-то Дмитрий являлся неотъемлемой частью федерального ТВ, однако уже больше года он не появлялся в эфире. Артист отказался вести новый сезон «Голоса» и «Премию МУЗ-ТВ». С чем связано подобное решение — Нагиев не уточнил. Вместо этого он отметил, что придет время и лучшие музыканты получат свои награды.

Прокомментировать ситуацию с Дмитрием решилась Ксения Собчак. По мнению журналистки, телеведущий сделал паузу в карьере из-за политической обстановки. Ксения убеждена: Нагиева не уволили, а просто «дали отдохнуть».

После ухода с ТВ телеведущий остался в РФ. Он активно работает в театре и снимается в кино. В 2023 году состоялась премьера фильмов «Эскортница» и «Кино про бандитов», в которых Дмитрий сыграл главные роли.

Также артист задействован в съемках проекта «Тень Чикатило». Премьера сериала назначена на 2024 год.

Отметим, что сам Нагиев не комментирует уход с ТВ.

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