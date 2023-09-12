Вылечившаяся от депрессии Саша Савельева готовится стать мамой во второй раз

Вылечившаяся от депрессии Саша Савельева задумалась о рождении второго ребенка. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог певицы.

Четыре года назад артистка впервые стала мамой. Однако радость от рождения первенца омрачилась неприятными последствиями. Дело в том, что Савельева впала в депрессию, с которой она боролась на протяжении года. По словам знаменитости, она смогла выбраться из этого состояния только благодаря терапии и специальным лекарствам.

Несмотря на тяжелый опыт, певица вновь мечтает стать мамой. За время лечения она осознала допущенные ошибки. Вот почему теперь Саша не боится их повторить и снова впасть в депрессию.

В личном блоге Савельева поделилась архивной фотографией с беременным животом и заявила: «Я пересмотрела моменты, которые привели меня к послеродовой депрессии».

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