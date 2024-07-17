НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 июля 2024, 13:17
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Певец Игорь Николаев улетел из Москвы

64-летний певец Игорь Николаев сообщил, что улетел из Москвы на Сахалин.
Певец Игорь Николаев улетел из Москвы

© Starface.ru

64-летний певец Игорь Николаев сообщил, что улетел из Москвы на Сахалин. Артист рассказал о поездке на малую родину в Telegram-канале.

15 июля на Сахалине состоялся творческий вечер Николаева с участием Ларисы Долиной. Студенты академии Долиной исполнили его хиты в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. В личном блоге Игорь показал кадр, сделанный в родном городе.

Также в беседе с министром культуры и архивного дела островного региона Нонной Лаврик певец отметил преображения Южно-Сахалинска.

«Южно-Сахалинск очень преобразился. За последние несколько лет облик областного центра заметно изменился в лучшую сторону и в этом есть заслуга главы региона Валерия Лимаренко. Настоящего народного губернатора Сахалина и Курил», — цитирует Нонна слова Игоря в Telegram-канале.

Певец Игорь Николаев улетел из Москвы

© Скриншот фото, Telegram-канал Игоря Николаева (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее 64-летний певец Игорь Николаев зарегистрировал в Роспатенте свой цветной портрет. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певец Митя Фомин потратил 30 млн рублей на ремонт двухэтажной квартиры в Москве.