Певец Игорь Николаев улетел из Москвы

64-летний певец Игорь Николаев сообщил, что улетел из Москвы на Сахалин. Артист рассказал о поездке на малую родину в Telegram-канале.

15 июля на Сахалине состоялся творческий вечер Николаева с участием Ларисы Долиной. Студенты академии Долиной исполнили его хиты в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. В личном блоге Игорь показал кадр, сделанный в родном городе.

Также в беседе с министром культуры и архивного дела островного региона Нонной Лаврик певец отметил преображения Южно-Сахалинска.

«Южно-Сахалинск очень преобразился. За последние несколько лет облик областного центра заметно изменился в лучшую сторону и в этом есть заслуга главы региона Валерия Лимаренко. Настоящего народного губернатора Сахалина и Курил», — цитирует Нонна слова Игоря в Telegram-канале.