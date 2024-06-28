64-летний певец Игорь Николаев зарегистрировал в Роспатенте свой цветной портрет

64-летний певец Игорь Николаев зарегистрировал в Роспатенте собственный цветной портрет. Теперь изображение стало товарным знаком.

Об этом сообщает РБК.

По его информации, певец получил соответствующий документ. Действие патента распространяется в том числе на производство вин и крепкого алкоголя.

Издание направило запрос представителю певца, но на момент публикации комментариев о получении товарного знака не последовало.

Год назад певец зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Патент также распространялся на выпуск алкогольных напитков. Известно, что Николаев зарегистрирован как ИП.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец получает 5 млн рублей за корпоратив. Он охарактеризовал исполнителя как востребованного артиста. В июле у Николаева стартует фестиваль, он пишет новый альбом.