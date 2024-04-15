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Опубликовано 15 апреля 2024, 08:56
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Певец Игорь Николаев и Юлия Проскурякова публично поздравили Пугачеву с 75-летием

Певец Игорь Николаев и Юлия Проскурякова публично поздравили Пугачеву с 75-летием

© Starface.ru

Певец Игорь Николаев и Юлия Проскурякова публично поздравили Аллу Пугачеву с 75-летием. Супруги обратились к юбилярше в соцсети.

В личном блоге Николаева появился архивный кадр. На нем певец запечатлен с Аллой Пугачевой. Где именно находятся артисты — Игорь не стал уточнять. Николаев и Пугачева засняты в расслабленной позе и улыбающимися. Певец лаконично подписал кадр: «С юбилеем».

Певец Игорь Николаев и Юлия Проскурякова публично поздравили Пугачеву с 75-летием

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Проскурякова также поздравила Пугачеву. Юлия опубликовала селфи артистки и, как и муж, коротко высказалась: «С днем рождения».

На данный момент Алла Борисовна никак не реагировала на поздравления коллег.

Напомним, что 15 апреля 2024 года знаменитость отметила 75-летие. Артистка уже давно не проживает на территории РФ. Поговаривают, она планирует отмечать юбилей за рубежом.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева устроит праздник на 160 человек по случаю 75-летия на Кипре. Подробности смотрите в этой новости.

Также мы писали о том, что актер Никита Кологривый признался в изменах жене с Агатой Муцениеце.

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
Игорь Николаев
Алла Пугачева