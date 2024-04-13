Праздник на 160 человек: раскрыто, как Алла Пугачева отметит 75-летие

15 апреля певица Алла Пугачева будет отмечать юбилей — ей исполнится 75 лет. По этому поводу артистка решила устроить праздник, на который она пригласила родных и близких. Знаменитость собирается отметить день рождения на Кипре, где у них с супругом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) есть недвижимость. Об этом пишет Telegram-канал Diana Live.

После отъезда из России Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* вместе с детьми Гарри и Лизой поселились в Израиле. Однако праздник по случаю дня рождения певица решила устроить в другой стране — на Кипре, где они с супругом несколько лет назад купили квартиру в элитной высотке на берегу Средиземного моря.

По данным источника, Алла Пугачева готовит банкет, на который приглашено примерно 160 человек. Как утверждается, это точная информация.

Отметим, что недавно знакомые певицы сообщили Kp.ru, что артистку собирается поздравить с днем рождения продюсер Александр Достман, который прилетит из России.

«В Израиль летит продюсер Александр Достман с семьей. Они до сих пор с Аллой общаются, Александр заедет ее поздравить с юбилеем», — рассказали в окружении Аллы Пугачевой.

Кроме того, приехать на юбилей певицы может и лидер группы «Цветы» Стас Намин. Музыкант говорил, что, возможно, посетит праздник Аллы Пугачевой, но он пока не уверен, получится ли у него это сделать, из-за плотного рабочего графика.

Ожидается, что на юбилей Аллы Пугачевой приедет и ее дочь, певица Кристина Орбакайте.

Примечательно, что благодаря тому, что Алла Пугачева и Максим Галкин* приобрели дорогую недвижимость на Кипре, они получили гражданство страны в обмен на инвестиции. Паспорт Кипра дает возможность беспрепятственно путешествовать в более чем 167 стран мира и оставаться жить во всех 27 государствах Евросоюза.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме назвали условие для возвращения Аллы Пугачевой на российскую сцену.

*признан иноагентом на территории РФ