Певец Григорий Лепс заработал почти 30 млн рублей на ресторанных проектах. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

По информации источника, исполнитель хита «Натали» владеет двумя гастрономическими проектами. Два года назад артист стал одним из учредителей компании, которая занимается доставкой продуктов и ресторанной деятельностью. За 2022 год предприятие заработало 25 млн рублей.

Другая компания, в которой Григорий является учредителем, производит пищевые продукты. В прошлом году ее выручка составила 4,4 млн рублей.

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