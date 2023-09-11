«Вопрос упирается в деньги»: Григорий Лепс после развода ушел в загул

Популярный исполнитель Григорий Лепс рассказал о своих любовных приключениях после развода. 61-летний музыкант намекнул на то, что является сторонником свободных отношений. Об этом он сообщил в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Журналисты поинтересовались у мужчины, как складывается его личная жизнь. Они расспросили о девушке, которая завоевала сердце звезды. Лепс, не стесняясь, переспросил: «Вы это про какую?».

Видимо, певец принял решение жить в свое удовольствие. Папарацци запечатлели Григория флиртующим с коллегой Полиной Гагариной. Он целовал ее в макушку и гладил ее обнаженное плечо. После он вел долгие беседы с замужней Анной Асти. А недавно чуть не поссорился с Леонидом Ярмольником из-за танца с Ларисой Долиной.

На одном из мероприятий артист признался, что пользовался услугами «ночных бабочек». Он пояснил, что при желании может уйти с любой девушкой.

«Вопрос упирается в деньги», – высказался знаменитость.

Поклонники считают, что певец является прекрасной мишенью для девушек, желающих пожить за чужой счет. Но Григорий в шутку говорит, что он старый, бедный и безработный. При этом у артиста трехэтажный особняк в элитном подмосковном поселке, две квартиры в столице и шесть люксовых автомобилей.

Ранее стало известно об усталости Григория Лепса от многочисленных концертов.