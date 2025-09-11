Певец Григорий Лепс высказался о тайной свадьбе с 19-летней Авророй Кибой. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Григорий Лепс не скрывает счастья в отношениях с молодой возлюбленной. В личном блоге Аврора называет певца мужем, что спровоцировало разговоры о тайной свадьбе. Во время общения с прессой в Кремлевском дворце Григорий опроверг подобные сообщения.

Он заявил, что уже накопил на свадьбу, о которой мечтает избранница. Однако пока они не расписались.

«Аврора — мой друг и любимая женщина. Знаете, я не слышал от нее про мужа. Сейчас увижу и спрошу: «Кто такой, почему не знаю?»», — высказался артист.

