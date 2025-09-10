Дибров сделал предложение 18-летней дочери Даны Борисовой

Телеведущий Дмитрий Дибров опубликовал в соцсетях ролик с 18-летней дочерью Даны Борисовой и сделал ей предложение. Мужчина переживает непростой период развода с молодой женой Полиной Дибровой и проводит время в обществе разных девушек.

Дибров анонсировал новое шоу на «Первом канале» и музыкальный проект на премьере фильма «Тогда. Сейчас. Потом», а на мюзикле «Вальс-бостон» появился в компании солисток группы — певиц-близняшек Кати и Волги Король.

Затем 65-летний шоумен создал новый аккаунт в соцсетях и сразу привлек к нему внимание, опубликовав видео с 18-летней дочерью Даны Борисовой, Полиной. Ранее в соцсетях были кадры с их объятиями, а девушке даже пророчили место «новой жены» Дмитрия.

Он воспользовался ажиотажем и поделился еще одним роликом. Мужчина обратился к звездной наследнице в подписи к видео.

«Полина, я смотрю наша встреча с тобой наделала много шума, а как насчет того, чтобы продолжить общение?» – написал Дибров.

Он объявил о запуске рубрики «Если бы…», в которой будет задавать звездам неудобные вопросы. Тема первого выпуска, что многие сочли знаковым, оказалась — измена. Обращаясь к дочери коллеги, Дибров спросил: «Дочь моей подруги и коллеги, любимой вами Даны Борисовой. Смотрите, какая выросла! А мы у нее кое-что и спросим. Если бы какая-нибудь захотела увести у тебя молодого человека, то какой бы метод ей помог лучше всего?».

Полина не растерялась и ответила: «Просто он меня не любил значит. Пусть уводит. Зачем он нужен?». Ее зрелая позиция понравилась Диброву и подписчикам.

