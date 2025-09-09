«Настоящая перезагрузка»: как изменился стиль Григория Лепса после отношений с Кибой
Григорий Лепс не скрывает счастья в отношениях с 19-летней Авророй Кибой. Несмотря на разницу в возрасте, пара активно готовится к свадьбе. Поговаривают, ради молодой избранницы Григорий занялся своим здоровьем и имиджем. В беседе с сайтом «Страсти» стилист, топ-эксперт по моде, спикер бизнес-конференций, блогер, телеведущая Люси Пылаева подтвердила, что в образе Григория произошли изменения. По мнению эксперта, Аврора дополнила его наряды яркими деталями и модными акцентами.
«Григорий Лепс сегодня — вдохновляющий пример того, как стиль, харизма и внутренний свет не зависят от даты в паспорте. Его преображение за последний год — не просто смена гардероба или прически, а настоящая перезагрузка, наполненная энергией молодости и поддержкой близких людей. Такая трансформация заслуживает только самых приятных слов, ведь в каждом образе артиста теперь слышится свежесть, уверенность и оптимизм», — высказалась Люси.
Инвестиция в себя и смелость перемен
Бьюти-процедуры, подтяжка овала лица, новая стрижка и спорт — все это помогло певцу показать поклонникам: возраст — только цифра, ухоженность всегда актуальна.
При этом Люси отметила, что перемены Григория невозможны без вклада Авроры.
«Роль Авроры бесценна… Аврора Киба не просто невеста, а настоящий союзник. Она задала свежий вектор в стиле Лепса, дополнив его образ легкостью, яркими деталями и по-настоящему модными акцентами. Вместе с Авророй его гардероб заиграл новыми красками, появился баланс между классической элегантностью и юношеским позитивом. Такое сочетание только украсило харизму артиста и сделало его ещё ближе публике. Главное достоинство Лепса сегодня — умение быть стильным, не теряя индивидуальности. Его новый образ — не попытка казаться моложе любой ценой, а гармоничное сочетание зрелости, уверенности и открытости переменам. В этом пример для всех: не бояться обновления и всегда оставаться настоящим», — резюмировала эксперт.
Люси Пылаева