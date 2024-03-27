Певец Григорий Лепс сообщил, что даты его концертов остались без изменений. Артист поделился творческими планами в соцсети.

После теракта, произошедшего в подмосковном Красногорске, многие артисты перенесли запланированные выступления. Однако Григорий решил, что не будет отменять концерты. 27 марта певец выйдет на сцену в Королеве, а 29 марта — в Санкт-Петербурге.

«Друзья! Принято решение провести ближайшие сольные концерты. 27 марта в Королеве и 29 марта в Санкт-Петербурге без изменений», — обратился Лепс к поклонникам.

Напомним, что 22 марта группа вооруженных лиц ворвалась в «Крокус», открыла огонь по людям и подожгла здание. Сайт «Страсти» собрал всю информацию о героях теракта, спасших сотни жизней. Подробности смотрите в этом материале.

Также сообщалось о том, что певец Александр Малинин пожертвует гонорар с концерта в Екатеринбурге пострадавшим в «Крокусе».